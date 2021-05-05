Минэкономики готовит повышение минимальных цен на алкоголь

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует повысить минимальные оптовые и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

Согласно проекту разработанного министерством постановления, минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия (ЛВИ) предлагается повысить на 6,2%, виски, ром и джин – на 5,9%, коньяк – на 5,5%, передает Интерфакс-Украина.

В приложении к проекту постановления уточняется, что минимальная цена оптовой реализации 1 литра 100% спирта, используемого для производства водки и ЛВИ, в случае повышения цен составит 362 грн, а розничной – 475 грн.

Минимальную оптовую цену на виски, ром и джин планируется установить на уровне 721 грн (розничную – 948 грн), коньяк 3 звезды – 516 грн (677 грн), коньяк 4 звезды – 560 грн (735 грн), коньяк 5 звезд – 608 грн (799 грн).

По расчетам Минэкономики, учитывая рост составляющих цены алкогольных напитков (сырье, комплектующие, энергоносители, затраты на оплату труда и т.д.), размер минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на их производство и реализацию и требует корректировки.

Согласно данным министерства, рост минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков приведет к росту поступлений в государственный и местный бюджеты на 300 млн грн.