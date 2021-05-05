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Новини Фінанси Бюджет-2021
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Остатки средств на Едином казначейском счете сократились на 7 миллиардов

Новини БізнесЦензор Фінанси

Остатки средств на Едином казначейском счете сократились на 7 миллиардов

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 мая 2021 года составили 23,07 млрд грн, что на 23,5% или на 7,07 млрд меньше, по сравнению с показателем на начало апреля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы.

Для сравнения, на 1 мая 2020 года на ЕКС находилось 17,63 млрд грн, 1 мая 2019 года – 36,85 млрд грн, 2018 года – 5,55 млрд грн, 1 мая 2017 года – 31,07 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 апреля 2021 года составляли 30,14 млрд грн и в марте почти не изменились.

Автор: Михайло Орлюк
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5, 4, 3.. обратный отсчет банкротства страны идет полным ходом. Спасибо зе-команде за дефолт и обнищание народа на ровном месте.
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05.05.2021 14:07 Відповісти
А до чого тут зекоманда?
Вона робить рівно те що від неї і очікували, що очікували притомні люди звісно.
Дякую кажіть самому цьому мудрому наріду який і привів до влади цю зелену монобільшість.
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05.05.2021 14:15 Відповісти
Видать на празднование майских для "слохов народа" ушли деньги.
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05.05.2021 19:58 Відповісти
Честно говоря , Осел и Ко еще и так долго протянули , учитывая , что все доходы подлых барыг они сожрали быстрее саранчи. Но увы голодные бунты для нас необходимость , через которые надо пройти , для гарантии того , что больше популисты не придут к власти.
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05.05.2021 20:31 Відповісти
Байден! Почему в Украине так мало средств на казначейском счете?
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06.05.2021 08:43 Відповісти
О, це серйозна "пред*ява"! Через Блінкена передадуть.
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06.05.2021 09:24 Відповісти
Невже "миші Держрезерву" вже і туди проникли?
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06.05.2021 09:21 Відповісти
больничные не платят, зарплаты врачам не платят, у других вообще по полгода и более задолженности как у шахтеров.
Зато друзья президента купаются в необоснованной роскоши.
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06.05.2021 09:55 Відповісти
 
 