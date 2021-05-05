Остатки средств на Едином казначейском счете сократились на 7 миллиардов

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 мая 2021 года составили 23,07 млрд грн, что на 23,5% или на 7,07 млрд меньше, по сравнению с показателем на начало апреля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы.

Для сравнения, на 1 мая 2020 года на ЕКС находилось 17,63 млрд грн, 1 мая 2019 года – 36,85 млрд грн, 2018 года – 5,55 млрд грн, 1 мая 2017 года – 31,07 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 апреля 2021 года составляли 30,14 млрд грн и в марте почти не изменились.