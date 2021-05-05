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Антимонопольный комитет согласовал смену владельца банка "Сич"

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Антимонопольный комитет согласовал смену владельца банка

Антимонопольный комитет (АМКУ) согласовал смену основного владельца АО "Банк Сич".

Как сообщает пресс-служба АМКУ, соответствующее решение было принято 29 апреля.

"Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины на приобретение акций АО "Банк Сич" (Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", – сказано в сообщении.

Фамилия покупателя банка не уточняется. По состоянию на начало года 55,62% акций банка "Сич" принадлежало Олегу Баланде, еще 31,02% – Валерию Раздорожному.

Как сообщалось, в октябре 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) признал наличие решающего влияния Дениса Горбуненко на деятельность банка "Сич" и признал его владельцем существенного участия в банке независимо от формального владения.

В конце 2019 года Горбуненко подал в Национальный банк Украины (НБУ) пакет документов на получение разрешения купить долю в капитале банка "Сич". Однако в мае 2020 года нынешние акционеры банка заявили, что прекратили переговоры о продаже финучреждения с Денисом Горбуненко.

Денис Горбуненко – известный банкир, в 2005-2009 годах возглавлял "Родовид Банк". По данным СМИ, его связывали с Дмитрием Фирташем, чей банк "Надра" был отправлен на ликвидацию в 2015 году

Банкир фигурировал в споре на $760 млн вокруг продажи "Укртелекома" компанией Raga Establishment Limited структурам Рината Ахметова, который закончился подписанием мирового соглашения в начале октября 2019 года и последующей выплатой более $700 млн в пользу Raga.

Согласно доводам СКМ, контрольный пакет оператора перед продажей находится у Дмитрия Фирташа. Raga со своей стороны заявила в суде, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров с СКМ, был банкир Денис Горбуненко. Фирташ, по версии Raga, был не владельцем, а только кредитором. По словам Горбуненко, Raga была должна Фирташу $300 млн, за счет которых была частично профинансирована начальная приватизация "Укртелекома" в 2011 году.

При этом на стороне Raga аргументы СКМ опровергал заместитель председателя набсовета DF Group Роберт Шетлер-Джонс, по словам которого СКМ была осведомлена о ситуации в "Укртелекоме" перед покупкой.

Автор: Михайло Орлюк
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