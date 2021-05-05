Россия запретила поставки гречки в Украину

Правительство России внесло гречиху в перечень продуктов, важных для внутреннего рынка, и временно запретило ее экспорт, в том числе в Украину.

Соответствующее постановление опубликовано на российском портале правовой информации, передает РБК.

Согласно документу, запрет будет действовать с 5 июня по 31 августа 2021 года.

Тем же постановлением предписано внести гречиху, крупу грубого помола из гречихи и обрушенное гречневое зерно в перечень товаров, являющихся "жизненно важными для внутреннего рынка Российской Федерации", в отношении которых могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.

Исключения могут быть сделаны только в том случае, если гречка входит в состав гуманитарной помощи, решение об оказании которой было принято правительством, если гречка предназначена для военных, которые служат в других странах, или для космонавтов на Байконуре.

Перед майскими праздниками с инициативой ограничить экспорт гречихи выступил Минсельхоз РФ. Ведомство указало, что с ноября 2020 года экспорт гречихи из России вырос "на фоне сложившейся мировой конъюнктуры".

Согласно данным Таможенной службы Украины, с начала 2021 года Украина импортировала 9,77 тыс. гречки на $5,1 млн, тогда как экспортировала всего 0,4 тыс. тонн на $0,29 млн. В том числе 5,8 тыс. тонн гречки на $2,9 млн было импортировано из России.