Власти Италии объявили о введении паспортов вакцинации от COVID-19 со средины мая

Италия начнет введение национальных паспортов вакцинации от COVID-19 для путешествий во второй половине мая.

Об этом премьер-министр Италии Марио Драги заявил после встречи министров туризма стран G20, передает Укринформ со ссылкой на информагентство ANSA.

COVID-паспорта для поездок в Италию будут выдаваться со второй половины мая - сообщил Драги.

Он уточнил, что правительство Италии введет национальный паспорт, который вступит в силу со второй половины мая, тогда как введение паспорта вакцинации в рамках Евросоюза ожидается во второй половине июня.

"Мир хочет путешествовать в Италию, а пандемия заставила нас закрыться, но Италия готова снова принимать мир", – заявил Драги.

В целом на встрече министров туризма стран G20 поддержали введение паспортов вакцинации от COVID-19 с целью быстрее восстановить туристическую отрасль, понесла огромные потери в течение пандемии.

Как отмечается в заявлении, "паспорта вакцинации" помогут туристической отрасли восстановиться быстрее, что иметь будет благоприятное влияние на мировую экономику.

"Мы подчеркиваем, что восстановление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики через прямое и косвенное влияние этой отрасли на другие", – говорится в заявлении министров G20.

Министры готовы поддержать инициативы, такие как цифровой зеленый сертификат ЕС. Этот документ будет свидетельствовать о том, что его носитель был полностью привит, имеет иммунитет или недавно получил отрицательный результат теста на COVID-19.