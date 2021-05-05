"Укрзализныця" объявила об отмене всех карантинных ограничений на продажу билетов

"Укрзализныця" возобновила продажу железнодорожных билетов в Житомирскую область в связи с ее выходом из "красной" зоны карантина.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, в частности, разрешается высадка и посадка, а также продажа проездных документов со станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулино, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск.

"Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании во вторник приняла решение отменить "красный" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской области с 5 мая.

Карантинные ограничения "красной" зоны действовали в Житомирской области с 3 марта.