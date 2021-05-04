Власти Турции решили ужесточить карантин

В Турции вводятся новые карантинные ограничения, согласно которым в магазинах разрешается продавать только основные продукты питания и средства гигиены, а также чистящие средства.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел страны, эти ограничения вступят в силу с 7 мая в дополнение к уже действующим мерам, передает РБК.

В частности, к введенному ранее ограничению на продажу алкоголя также добавляется запрет на продажу средств электроники, игрушек, канцелярии, одежды, аксессуаров для автомобилей, посуды и садовых принадлежностей.

Как сообщалось, в конце апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране полного локдауна с целью сократить суточный прирост числа заразившихся до отметки менее 5 тыс.

Предполагается, что локдаун продлится до 17 мая. В настоящее время в Турции приостановлено очное обучение в школах, закрыты детские сады, установлено ограничение на междугородние поездки. Рынки и продуктовые магазины работают с 10:00 до 17:00, а рестораны и кафе осуществляют продажу еды только навынос. В то же время работает большинство туристических достопримечательностей.