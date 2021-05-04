Космическая компания Firefly с офисом в Украине привлекла $200 миллионов инвестиций

Компания Firefly Aerospace, которая занимается разработкой космических ракет-носителей, привлекла почти $200 млн инвестиций.

Как сообщили в компании, первоначально планировалось привлечь около $75 млн, но из-за большого интереса к Firefly Aerospace объем раунда вырос до почти $200 млн, передает ain.ua.

После дебютного запуска разработываемой компанией ракеты Alpha, Firefly планирует привлечь дополнительные $300 млн инвестиций к концу 2021 года.

В компании уточнили, что после привлечения нового финансирования Максим Поляков остается мажоритарным акционером Firefly Aerospace.

Как сообщалось, за последние пол года компания Firefly Aerospace заключила крупные контракты на запуск ракеты-носителя Alpha с NASA и General Atomics. В частности, компания получила контракт от NASA по доставке полезной нагрузки на поверхность Луны при помощи лунного модуля Blue Ghost. Сумма контракта составила $93,3 млн. А ее дочерняя компания Firefly Black LLC заключила контракт с NASA на вывод на орбиту малых спутников на $9,8 млн.

На данный момент компания завершает подготовку к дебютному запуску ракеты-носителя Alpha с космического стартового комплекса (SLC-2) базы Ванденберг (VSFB).

Компанию Firefly Aerospace в 2017 году перезапустил Поляков, включив ее в состав Noosphere Ventures.

Штаб-квартра Firefly базируется в Техасе, офисы компании работают в Вашингтоне, Токио (Япония) и Днепре (Украина). Финансирование Firefly обеспечивает венчурный фонд Noosphere Ventures (Менло-Парк, Калифорния), основанный выходцем из Украины бизнесменом Поляковым, известным в первую очередь проектами в IT-секторе.

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