Израиль запретил своим гражданам выезжать в Украину

Правительство Израиля с 3 мая запретило выезд своим гражданам в Украину, Турцию, Эфиопию, Индию, Бразилию, Южную Африку и Мексику в рамках мер по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно принятому властями страны решению, иностранцы смогут вылететь из Израиля в эти государства только при условии, что у них есть вид на жительство в них, передает отраслевое издание avianews.com.

Запрет не распространяется на тех пассажиров, которые следуют в аэропорты Украины, Турции, Эфиопии, Индии, Бразилии, Южной Африки и Мексики для пересадки на следующий рейс, если время стыковки не превышает 12 часов.

Новые меры также включают обязательный карантин на 14 дней для тех, кто возвращается в Израиль из указанных семи стран, в том числе для вакцинированных лиц. Карантин можно сократить до 10 дней, если выполнить два теста на COVID-19, и они покажут негативный результат.

Предварительно новые ограничения будут действовать до 16 мая, однако власти могут продлить их действие.

Как сообщалось, ранее министерства туризма и здравоохранения Израиля объявили об открытии с 23 мая границ страны для первых групп иностранных туристов. Все они должны пройти полную вакцинацию от COVID-19 или иметь подтверждение о том, что переболели ранее.