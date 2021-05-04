Коболев назвал причиной своего увольнения $2 миллиарда на счетах "Нафтогаза"

Бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает реальной причиной увольнения накопленные на счетах компании $2 млрд свободных денежных средст и 7 млрд кубометров газа в хранилищах.

Об этом досрочно уволенный Кабмином экс-глава "Нафтогаза" заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Таким образом, финансовым планом, который нам, к сожалению, не утвердили на этот год, мы собирались обеспечить безопасность прохождения следующей зимы, обеспечить все инвестиции в добычу и передать в дополнение ко всем стандартным налоговым платежам еще 32 млрд грн", - заявил он.

По его словам, в последнее время у компании была очень тяжелая беседа с Минфином, "который нас обвинял, что мы какие-то деньги прячем и что-то не показываем", так как на Едином казначейском счету средств было существенно меньше, чем у "Нафтогаза".

"Как руководитель, думающий и о зиме, и о других больших вызовах, таких как препятствование завершению строительства "Северного потока - 2", я понимал необходимость планирования нашей деятельности с точки зрения того, чтобы "Нафтогаз" был финансово сбалансирован", – пояснил экс-глава правления необходимость создания такого запаса свободных денежных средств.

Он добавил, что Украина не может претендовать на остановку "Северного потока-2", если создаст риски прерывания транзита по своей территории.

"Что такое безопасность на следующую зиму – это достаточно денежных средств. Из $2 млрд мы 32 млрд грн, то есть более $1 млрд готовы были передать тем или иным образом бюджет... Поэтому, когда говорят "Коболев, у тебя слишком много денег", то, во-первых, это не у меня, а в госкомпании "Нафтогаз". Во-вторых, эти деньги нужны для выполнения важных задач: это добыча, безопасность поставок, проекты и другие вещи", – отметил экс-глава правления.

Он подчеркнул, что компания и он выполняли задачи в рамках контракта, в том числе по максимизации трансфертов в бюджет, которые в 2020 году были рекордно высокими.

В то же время он отрицает озвученную Кабмином после принятия решения о смене главы "Нафтогаза" причину о невыполнении финплана компании на 2020 год.

"Мы понимаем, что они рассчитывали на наши деньги – на 10 млрд грн. Наш план был заместить дивиденды тем или иным платежом (технологию можно обсуждать – от ОВГЗ в "авансирования дивидендов") в сумме 32 млрд грн… Этот план, который я коммуницировал премьер-министру и президенту, они об этом знают", – сказал Коболев.

Он добавил, что правительство также было заблаговременно проинформировано и о том, что вместо планируемой прибыли в финплане 11 млрд грн будет убыток, так как "Нафтогаз" неоднократно предупреждал о проблеме неплатежей газсбытов и необходимости сформировать резервы по этой дебиторской задолженности.

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Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решения наблюдательного совета. В частности, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

В то же время с 5 мая объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей. Однако независимые члены набсовета обвинили Кабмин в нарушении процедуры смены главы компании и досрочно подали в отставку.

Схему смены глава "Нафтогаза" также раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.