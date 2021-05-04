"Укрэксимбанк" реструктуризировал долг компании "Перша приватна броварня"

Согласно данным Секретариата по финансовой реструктуризации, "Укрэксимбанк" завершил процедуру финансовой реструктуризации задолженности ООО "Перша приватна броварня" и ЧАО "Пиво-безалкогольный комбинат "Радомышль".

В госреестре конечными бенефициарами этих компаний указаны в том числе Андрей Мацола и Мария Мацола, передает Finbalance.

Среди акционеров ООО "Перша приватна броварня" также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который в 2019 году увеличил свою долю в компании с 15% до 22%.

По данным Министерства финансов, в 2020 году "Укрэксимбанк" реструктуризировал проблемные кредиты на 17,8 млрд грн, в том числе на 6,7 млрд грн – согласно закону "О финансовой реструктуризации".

Как сообщалось, входящее в группу компаний "Перша приватна броварня" ЧАО "Пиво-безалкогольный комбинат "Радомышль" в 2020 году получило 409,87 млн грн чистого убытка против 127,1 млн грн чистой прибыли в 2019 году.

Суммарная дебиторская задолженность комбината по итогам года сократилась на 6,5% – до 1,79 млрд грн, долгосрочные обязательства на 7,3% – до 1,3 млрд грн, текущие обязательства увеличились на 6,8% – до 2,66 млрд грн.

Напомним, ООО "Перша приватна броварня" создано в 2004 году. Осуществляет управление двумя пивзаводами – во Львове и Радомышле суммарной мощностью 2,4 млн гектолитров пива в год.

Портфель брендов компании включает в себя пивные марки "Авторское", StareMisto, "Жигули Барное", Oettinger, CervenaSelka, Bavaria, "Галицкая корона" и другие, а также две марки кваса "Львовский" и "Древлянский".