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Новини Коронавірус і карантин
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Жесткий карантин отменен еще в одной области

Жесткий карантин отменен еще в одной области

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании во вторник приняла решение отменить красный уровень эпидемической опасности на территории Житомирской области с 5 мая.

По словам заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в области на протяжении последнего месяца значительно улучшилась эпидситуация, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Еженедельное количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось за месяц в три раза. Загруженность кроватей с кислородом меньше целевого показателя и составляет 39%. Уровень госпитализации – менее 60 человек на 100 тыс. и составляет 59 человек на 100 тыс. населения. Коэффициент выявления новых случаев в течение 7 дней составляет менее 16%. И охват испытаниями превышает установленный постановлением правительства показатель почти в два раза", – сообщил Ляшко.

Он добавил, что поскольку в регионе все еще наблюдается превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ на 5%, в области будет действовать оранжевый уровень эпидемической опасности.

Как сообщалось, карантинные ограничения "красной" зоны действовали в Житомирской области с 3 марта.

Автор: 

Житомир (151) карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3209) Житомирська область (144)


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