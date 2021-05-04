Россия закупила насосы для подачи воды в Крыму в обход санкций, – DW

Оккупационные власти Крыма смогли увеличить подачу воды для Симферополя до 18 часов в день благодаря запуску Бештерек-Зуйского водозабора неподалеку от города, построенного с использованием новейших насосов датской компании Grundfos.

Объект был торжественно введен в эксплуатацию в середине марта – к годовщине оккупациии полуострова, отмечает Deutsche Welle.

Мощные насосы для станции официально поставила московская компания компания"ВДК автоматика" (VDK), которая является резидентом "Технополиса" – своеобразного "офшора", прописка в котором освобождает инновационные компании от налогов и таможенных пошлин.

Однако поставленные VDK на Бештерек-Зуйский водозабор насосы произведены не в России, а в Дании компанией Grundfos.

В частности, на объекте установлены семь агрегатов CR 185-8 A-F-A-V-HQQV – новейшей и мощнейшей модели в линейке Grundfos. Эти насосы, согласно технической спецификации, оборудованы двигателями Siemens.

В официальном ответе на запрос о двигателях в Siemens подчеркнули, что ожидают от партнеров соблюдения всех норм европейского законодательства, в том числе не поставлять оборудование в Крым.

Как показал анализ данных российской таможни, доступных через сервис ImportGenius, эксклюзивным импортером оборудования Grundfos в России является дочерняя компания датского концерна – "Грундфос Истра". В этой компании не ответили на вопрос, знали ли они о планируемых поставках в Крым.

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В датской штаб-квартире Grundfos сказали, что не знали о поставках на аннексированный полуостров. Материнская компания также не сообщила, подписывала ли они с импортером оборудования либо его конечным покупателем в России сертификаты конечного пользователя.

В штаб-квартире Grundfos заверили, что соблюдают и международное, и российское законодательство. Таким образом, после импорта оборудования в Россию дочерняя компания руководствуется уже российским законодательством, а значит, не может требовать от своих клиентов письменно отказаться от использования оборудования в Крыму.

Выяснять, знали ли в компании Grundfos о поставке в Крым, будет Датское ведомство экспортного контроля.

Зигфрид Гендрис, немецкий эксперт, который ведет аналитический блог о проблемах водообеспечения в разных регионах планеты, указывает, что специфика установленных насосов не соответствует поставленным задачам – они слишком мощные с точки зрения дальности транспортировки воды, но не пропускают так много воды, как нужно.

"20 километров по ровной поверхности в соседний Симферополь – это ничто для таких насосов. С такой мощностью насосов можно воду через горы качать. В то же время их пропускная способность ниже, чем заявленные объемы поставки воды", – констатирует специалист.

По словам Гендриса, либо подрядчики купили не то, что нужно, либо заказчик скрывает истинное предназначение воды. Немецкий эксперт указывает на то, что население Крыма испытывает жесткую конкуренцию за питьевую воду со стороны наращиваемого военного контингента РФ и туристов, которых активно привлекают на полуостров.