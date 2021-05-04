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Россия закупила насосы для подачи воды в Крыму в обход санкций, – DW

Россия закупила насосы для подачи воды в Крыму в обход санкций, – DW

Оккупационные власти Крыма смогли увеличить подачу воды для Симферополя до 18 часов в день благодаря запуску Бештерек-Зуйского водозабора неподалеку от города, построенного с использованием новейших насосов датской компании Grundfos.

Объект был торжественно введен в эксплуатацию в середине марта – к годовщине оккупациии полуострова, отмечает Deutsche Welle.

Мощные насосы для станции официально поставила московская компания компания"ВДК автоматика" (VDK), которая является резидентом "Технополиса" – своеобразного "офшора", прописка в котором освобождает инновационные компании от налогов и таможенных пошлин.

Однако поставленные VDK на Бештерек-Зуйский водозабор насосы произведены не в России, а в Дании компанией Grundfos.

В частности, на объекте установлены семь агрегатов CR 185-8 A-F-A-V-HQQV – новейшей и мощнейшей модели в линейке Grundfos. Эти насосы, согласно технической спецификации, оборудованы двигателями Siemens.

В официальном ответе на запрос о двигателях в Siemens подчеркнули, что ожидают от партнеров соблюдения всех норм европейского законодательства, в том числе не поставлять оборудование в Крым.

Как показал анализ данных российской таможни, доступных через сервис ImportGenius, эксклюзивным импортером оборудования Grundfos в России является дочерняя компания датского концерна – "Грундфос Истра". В этой компании не ответили на вопрос, знали ли они о планируемых поставках в Крым.

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В датской штаб-квартире Grundfos сказали, что не знали о поставках на аннексированный полуостров. Материнская компания также не сообщила, подписывала ли они с импортером оборудования либо его конечным покупателем в России сертификаты конечного пользователя.

В штаб-квартире Grundfos заверили, что соблюдают и международное, и российское законодательство. Таким образом, после импорта оборудования в Россию дочерняя компания руководствуется уже российским законодательством, а значит, не может требовать от своих клиентов письменно отказаться от использования оборудования в Крыму.

Выяснять, знали ли в компании Grundfos о поставке в Крым, будет Датское ведомство экспортного контроля.

Зигфрид Гендрис, немецкий эксперт, который ведет аналитический блог о проблемах водообеспечения в разных регионах планеты, указывает, что специфика установленных насосов не соответствует поставленным задачам – они слишком мощные с точки зрения дальности транспортировки воды, но не пропускают так много воды, как нужно.

"20 километров по ровной поверхности в соседний Симферополь – это ничто для таких насосов. С такой мощностью насосов можно воду через горы качать. В то же время их пропускная способность ниже, чем заявленные объемы поставки воды", – констатирует специалист.

По словам Гендриса, либо подрядчики купили не то, что нужно, либо заказчик скрывает истинное предназначение воды. Немецкий эксперт указывает на то, что население Крыма испытывает жесткую конкуренцию за питьевую воду со стороны наращиваемого военного контингента РФ и туристов, которых активно привлекают на полуостров.

Автор: 

Джерело:  Deutsche Welle
Крим (1066) росія (14111) санкції (4346) водопостачання (203) вода (234)


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Топ коментарі
+22
Ні, нешановна DW, це не " Россия закупила насосы в обход санкций", це датська компанія Grundfos продала насоси в обхід санкцій
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04.05.2021 17:31
+22
Це Сіменс вкотре (згадайте генератори) показав, що з часів прислужування нацистам нічого в цій компанії не змінилось ("гроші не смердять")!
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04.05.2021 19:26
+20
Бабло победило санкции против России.
Я думал, что Пилат давно умер, а вместе с ним и обряд "Умыть руки", но датский концерн "Грундфос Истра" его оживил.
Бог им судья.
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04.05.2021 15:11
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Бабло победило санкции против России.
Я думал, что Пилат давно умер, а вместе с ним и обряд "Умыть руки", но датский концерн "Грундфос Истра" его оживил.
Бог им судья.
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04.05.2021 15:11 Відповісти
Вас не раздражает , что Вы и ваше государство покупает электроэнергию в московии ? По факту вы и ваше государство спонсируете войну против себя . То есть , Вам можно москалив спонсировать, в датчанам нельзя у москвлей зарабатывать ?

Hvorfor ikke ?
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04.05.2021 21:05 Відповісти
Нас раздражает что ты до сиx пор не сидишь на бутылке Но это скоро изменится
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04.05.2021 23:42 Відповісти
Ні, нешановна DW, це не " Россия закупила насосы в обход санкций", це датська компанія Grundfos продала насоси в обхід санкцій
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04.05.2021 17:31 Відповісти
Це Сіменс вкотре (згадайте генератори) показав, що з часів прислужування нацистам нічого в цій компанії не змінилось ("гроші не смердять")!
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04.05.2021 19:26 Відповісти
а у кого і де вони ( гроші) "смердять" ...
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04.05.2021 19:31 Відповісти
90% европейских брендов имеющих историию лет 100 работали с Гитлером.
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04.05.2021 20:49 Відповісти
Вас не раздражает , что Вы и ваше государство покупает электроэнергию в московии ? По факту вы и ваше государство спонсируете войну против себя . Гроши вам не смердят ?
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04.05.2021 21:02 Відповісти
ua Тупин Вова
90% европейских брендов имеющих историию лет 100 работали с Гитлером -- а вы продукцией ссср или Россией не пользуетесь ? Так почему вас это не смущает? Чем вам ссср лучше гитлера ?
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04.05.2021 21:08 Відповісти
Меня не смущает,я смотрю на вещи реально и пользуюсь и грюндфосом и сименсом и немецким автопромом .
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04.05.2021 21:30 Відповісти
это потому что ты лишнеромосомное чмо
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04.05.2021 23:43 Відповісти
каким надо быть чмом чтобы покупать немецкие товары? которые мало того что переоценены, так еще и xерового качества!
Японская и южнокорейская промышленность производит все что угодно - от автопрома до электроники по качеству выше немецкого, к тому же дешевле и долговечнее
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04.05.2021 23:47 Відповісти
По возможности пользуюсь немецкой электроникой, немецкими авто, немецкой химией. Про качество, это разговор ни о чем. Нормальную они производят продукцию. Простит но сравнивать продукцию Мерседеса, БМВ, Вага с Хёндэ и Тоёта? Грубо говоря Ауди А6 с Тоёта Камри........
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05.05.2021 07:35 Відповісти
видать только молицца
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04.05.2021 18:53 Відповісти
на бутылку тебя насаживать, **** православная
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04.05.2021 23:48 Відповісти
ты из под прокси вылезь - и сразу узнаешь, чмо лищнеромосомное
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04.05.2021 23:59 Відповісти
отсасываешь египтянам? или рузкий мир продвигаешь между пирамидами?
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05.05.2021 00:46 Відповісти
В бан, кацап
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05.05.2021 12:11 Відповісти
главное что ты не возражаешь против того что ты чмо лишнеромосомное!
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05.05.2021 00:47 Відповісти
Терміново: накласти на Шлюху Сіменс бойкот в Україні!
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04.05.2021 19:23 Відповісти
Така освічена людина не може не знати, що для фірм, історія яких налічує 100+ років, іміджеві втрати на порядок вище за матеріальні або фінансові (тільки якщо це не фірма зза порєбріка )!
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04.05.2021 21:06 Відповісти
Украина, которая загнала рашку под шконку санкций не справится с каким то чмошным Сименсом? Ты серьезно, ботоксный ?
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04.05.2021 23:44 Відповісти
а чего ты тогда прячешься под румынским флажком если не боишься санкций, а, набутылочник лишнеxромосомный?
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05.05.2021 00:04 Відповісти
изучу флаги, как только тебя на бутылку насажу, чмо лишнеромосомное
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05.05.2021 00:45 Відповісти
флаг України - синьо-жовтий, чмо лишнеромосомное!
"жовто-блакитний" - это цвет твоего ануса вокруг горлышка бутылки, на которой ты сидишь
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05.05.2021 01:02 Відповісти
комар может инфицировать слона неизлечимой болезнью, и он сдоxнет в течение месяца
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04.05.2021 23:48 Відповісти
Тебе надо срочно дать шнобелевскую премию! У тебя развилось зрение от сидения на бутылке!
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05.05.2021 00:01 Відповісти
Рукожопи, навіть тут не змогли зробити по людськи.
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04.05.2021 19:33 Відповісти
Странно... Зачем такие сложности? Ну выкачают они ещё одно водохранилище и что изменится в итоге? Воды в Крыму больше станет? Обещали в 14-м опреснители, скатились до хитрых схем закупок насосов... мелиораторы, мля))
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04.05.2021 21:42 Відповісти
Европа им поможет и нам тоже.
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04.05.2021 23:29 Відповісти
ПОВІЇ ЦЕ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
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05.05.2021 00:48 Відповісти
а у них еще есть ЧТО КАЧАТЬ ?
так это не надолго
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05.05.2021 08:35 Відповісти
Хіба проблема щось придбати через підставні контори для АРК із господарського обладнання? Навіть репутаційна втрата не зобов'яже сіменс перетворитися на детективну агенцію чи розвідувальну службу.
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05.05.2021 08:50 Відповісти
в принципе качают из пустого в порожнее воду в нужных объёмах брать негде но принци-
пиальная позиция еропы деньгинепахнут когда нибудь вывернется им боком потому что
************* не остановятся и до них доберуться тоже........
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05.05.2021 10:23 Відповісти
Какие санкции ? Раньше покупал ***** насос у Васи .теперь покупает у Гриши..Вот все санкции и насосы остались при Васи.....
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05.05.2021 12:11 Відповісти
Впарить непотреб тоже надо уметь
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05.05.2021 14:47 Відповісти
А чи не час викинути з нашого ринку Siemens і порушити проти їх керівництва кримінальне провадження?
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05.05.2021 14:47 Відповісти
Нехай качають, було би що качати.
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05.05.2021 16:28 Відповісти

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