Соратник Ахметова признал участие в создании нового политического проекта

Политик, бизнесмен и близкий соратник олигарха Рината Ахметова Борис Колесников создает новую политическую силу.

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода после того, как пресс-служба бизнесмена заявила об отсутствии у него таких планов.

По словам Колесникова, "произошло определенное недоразумение" и он бы хотел уточнить сообщение.

"Я действительно занимаюсь созданием нового политического проекта. Он будет называться "Украина – наш дом". Его основная идея – собрать лучших людей из всех сфер: промышленного и аграрного сектора, сферы информационных технологий, медицины, образования, социальной сферы, малого и среднего бизнеса. Идея создать такую ​​партию у меня возникла давно, потому что в последнее время в украинской политике остро ощущается дефицит профессиональных селфмейд-людей и политическая сила, над которой я работаю, готова их предложить", –рассказал Колесников.

По его словам, презентация этой политической силы состоится в течение следующих 30 дней (то есть в конце мая - начале июня) и она не будет партией одного региона.

"У нас есть специалисты и из Львова, из Ужгорода, и из Луцка, и из Винницы, и из Одессы, и из Харькова, и из Днепра. Из "Оппозиционного блока" в партии пока нет никого, а из "Партии регионов" – несколько человек. Конкретные фамилии вы сможете узнать на съезде", – отметил Колесников.

По словам политика, созданием партии "Украина – наш дом" он занимается самостоятельно.

Как сообщалось, в конце апреля в СМИ появилась информация, что окружение Рината Ахметова (а, возможно, и непосредственно он сам) работает над созданием нового политического проекта. Сам Ахметов свою причастность к политической деятельности отрицал.

30 апреля пресс-служба Бориса Колесникова опровергала его планы оздать новую политсилу.

Борис Колесников – бывший вице-премьер Украины и министр инфраструктуры во времена президентства Виктора Януковича, народный депутат V, VI и VII cозываов от "Партии регионов", бизнесмен, вице-президент футбольного клуба "Шахтер" Рината Ахметова.