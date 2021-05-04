"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности украинской ГТС в третьем квартале, несмотря на дефицит газа в ЕС

Российский газовый монополист АО "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на третий квартал 2021 года, несмотря на повышенный спрос газа в Европе.

Об этом говорится в европейской системе бронирования мощности транспортировки газа Regional Booking Platform (RBP).

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.

Напомним, в апреле Оператор ГТС Украины" заявил о готовности предоставить дополнительные мощности для транзита российского газа в Европу.

Ранее "Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности для поставок газа через ГТС Украины на май в объеме 15 млн куб. м в сутки. На апрель, март и февраль "Газпром" выкупал чуть меньше – по 14,2 млн куб. м в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки, еще 15 млн куб м забронировано дополнительно на аукционе – всего в мае российская компания может поставлять через Украину в ЕС 124 млн куб. м газа в сутки.

Как известно, до запуска "Северного потока 2" Газпрому не хватает мощностей для транспортировки газа в Европу в необходимом объеме.