В Германии подали еще один иск против строительства "Северного потока-2"

Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) оспорил в административном суде Гамбурга разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.

Как утверждают в организации, "Северный поток-2" угрожает экологии Балтийского моря непосредственно разрушает морскую флору и фауну на дне на площади более 16 футбольных полей, передает Deutsche Welle.

В NABU напомнили, что в начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов и выдало разрешение на строительство последнего участка газопровода. В частности, в ведомстве признали, что участок протяженностью около 16,5 км проходит через территорию заповедника, но решили что это не имеет большого значения для некоторых видов птиц, останавливающихся там для отдыха.

"Итак, единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю – это обратиться в суд", – заявили в NABU.

Как сообщалось, иск против строительства газопровода в апреле в административный суд Гамбурга подала также экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). На время рассмотрения исков двух природоохранных организаций прекращается действие выданного ведомством разрешения на строительство последнего участка газопровода.

По состоянию на 31 марта "Северный поток-2" был готов на 95%, оставалось уложить около 121 км газопровода. На прошлой неделе второе российское трубоукладочное судно "Академик Черский" присоединилось к достройке трубопровода.