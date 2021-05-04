Енин рассказал подробности конфискации $1,5 миллиарда у окружения Януковича

Из возвращенных в государственный бюджет $1,5 млрд средств, конфискованных в окружение експрезидента Виктора Януковича, 87% составляла наличность.

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Укринформ.

"Я принимал активное участие в том, что мы вернули в государственный бюджет $1,5 млрд. И это не какие-то мифические ценные бумаги – это $1,3 млрд наличными и около $200 млн ценными бумагами, на размер которых был сокращен государственный долг Украины... Мы впервые в истории двусторонних отношений с США вернули $600 тыс. с американской земли", – рассказал Енин.

Он напомнил, что речь идет о преступной организации, которая действовала во времена президентства Януковича, "когда ближайшее окружение Януковича, которое родом из Донбасса, обворовывала, прежде всего, тот же Донбасс".

"Они собирали деньги со всей Украины, из всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, потом через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные "отмывочная" центры", – отметил замминистра.

Енин отметил, что работа по возвращению активов Януковича и его окружения продолжается.

Как сообщалось, в апреле 2017 года государственный "Ощадбанк" перечислил на счета Госказначейства конфискованные по решению суда средства окружения экс-президента Виктора Януковича на $1,5 млрд.

Конфискация была проведена на основании решения Краматорского городского суда Донецкой области о признании вины Аркадием Кашкиным, который выступал формальным владельцем ряда офшорных компаний, которые непосредственно владели средствами.

Эти компании пытались оспорить решение суда в апелляционной инстанции, но суд отказался открыть дело. Однако в июне 2020 года Верховный Суд подтвердил их право подать апелляцию.