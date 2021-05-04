Ахметов прокомментировал возможность создания собственной партии

Богатейший украинский олигарх Ринат Ахметова отрицает наличие планов по созданию собсвтенной партии и влияние не действующих депутатов Верховной Рады.

Об этом Ахметов сообщил в комментарии для Радио Свобода.

В конце апреля в СМИ появилась информация, что окружение Рината Ахметова (а, возможно, и непосредственно он сам) работает над созданием нового политического проекту, который может о себе заявить уже в течение нескольких следующих месяцев.

Однако сам Ахметов заявил, что "никакими новыми или старыми политическими проэктами" он "заниматься не собирается".

"И очень хотел бы, чтобы мои друзья тоже ими не занимались. Но влиять на них я не могу – это их право, их выбор и их ответственность", – заявил бизнесмен.

Как уверяет сам олигарх, круг его интересов пока ограничивается исключительно тремя сферами: бизнесом, благотворительностью и футболом.

"Политика меня вообще не интересует. В 2006 году я принял решение баллотироваться в парламент и жалею об этом до сих пор. Я оказался самым прогульщиком и вообще не знаю, что я там делал. Признаю – это была моя ошибка. И повторять одну и ту же ошибку дважды я не собираюсь", – заверил Ахметов.

По информации СМИ, в действующем созыве парламента в интересах олигарха могут действовать около 30 народных депутатов (преимущественно из так называемой "группы Павлюка"), ряд членов "Батькивщины" и ряд внефракционных парламентариев.

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Несколько влиятельных представителей "Слуги народа" подтвердили возможное влияние Ахметова через так называемую "группу Павлюка" на ряд голосований, которые касались энергетическим вопросам.

В то же время сам олигарх отрицает свою связь с политической деятельностью любого из парламентариев.

Ахметов также прокомментировал свои отношения с Офисом президента и самим президентом Владимиром Зеленским.

"Я надеюсь, что у нас с президентом – одна цель: сильная, независимая, цельная, демократическая и успешная Украина. И все, что мне как бизнесмену нужно от любого украинского правительства – равные правила игры для всех, уважение к праву частной собственности и честная конкуренция", – заявил олигарх.

Свою причастность к созданию новой политической силы также отрицает близкий союзник Ахметова Борис Колесников.

"Эта информация не соответствует действительности. Новинского в этом году я вообще не видел. Меня кроме хоккея, бизнеса и благотворительности пока ничего не интересует", – уверяет он.

В то же время не предоставил комментарий еще один соратник олигарха Вадим Новинский, который является действующим народным депутатом.

Как сообщалось, Ринат Ахметов занимает 327 место в мировом рейтинге Fоrbes. Его состояние оценивается в $7,6 млрд, тогда как в прошлом году его активы оценивали в $2,8 млрд.