Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс объявил о разводе

Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет брака.

65-летний соучредитель Microsoft Corp. Билл Гейтс занимает четвертое место в списке богатейших людей мира, его состояние оценивается в $145,8 млрд, отмечает Bloomberg.

56-летняя Мелинда Гейтс – бывший менеджер Microsoft, которая стала активным сторонником глобального здоровья и равенства женщин в своей роли соруководителя основанного четой благотворительного фонда.

В заявлении Билла и Мелинды Гейтс отмечаетс, что они продолжат совместную работу в рамках своего благотворительного фонда.

Основной частью состояния Билла Гейтса была корпорация Microsoft, но акции производителя программного обеспечения сейчас, вероятно, составляют менее 20% его активов. За эти годы он переместил большую часть своей доли в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, и его точная доля не разглашается с тех пор, как он покинул совет директоров Microsoft в прошлом году.

Самым большим активом Гейтса является Cascade Investments, холдинговая компания, которую он создал на выручку от продажи акций и дивидендов Microsoft, которой управляет Майкл Ларсон. Через Cascade Гейтс имеет интересы в сфере недвижимости, энергетики и гостиничного бизнеса, а также участвует в десятках публичных компаний, включая Канадскую национальную железную дорогу и производителя тракторов Deere&Co.