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На автотрассе национального значения возле Львова рухнул мост

На автотрассе национального значения возле Львова рухнул мост

3 мая во Львовской области на автомобильной дороге национального значения Н-17 Львов - Радехов - Луцк произошел обвал аварийного моста.

В результате обрушения моста никто не пострадал, сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Мостовой переход через реку Западный Буг находится близ села Гаек Каменка-Бугского района, он был построен в 1960 году и с тех пор капитально не ремонтировался,

Движение по трассе закрыто, организован объезд через Червоноград.

Согласно сообщению, ремонт упавшего моста планировалось начать в этом году, в 2020 году Служба автомобильных дорог в Львовской области провела тендер на изготовление проектно-сметной документации. Победителем тендера стала компания ООО "Синк Плюс Микк". Ориентировочная стоимость реконструкции – 74 млн грн. Однако после падения моста будет разработан новый проект его реконструкции и определен подрядчик.

На автотрассе национального значения возле Львова рухнул мост 01

Автор: 

міст (383) Укравтодор (724)


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