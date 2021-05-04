На автотрассе национального значения возле Львова рухнул мост

3 мая во Львовской области на автомобильной дороге национального значения Н-17 Львов - Радехов - Луцк произошел обвал аварийного моста.

В результате обрушения моста никто не пострадал, сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Мостовой переход через реку Западный Буг находится близ села Гаек Каменка-Бугского района, он был построен в 1960 году и с тех пор капитально не ремонтировался,

Движение по трассе закрыто, организован объезд через Червоноград.

Согласно сообщению, ремонт упавшего моста планировалось начать в этом году, в 2020 году Служба автомобильных дорог в Львовской области провела тендер на изготовление проектно-сметной документации. Победителем тендера стала компания ООО "Синк Плюс Микк". Ориентировочная стоимость реконструкции – 74 млн грн. Однако после падения моста будет разработан новый проект его реконструкции и определен подрядчик.