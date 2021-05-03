Убытки "Укргидроэнерго" от поставок электроэнергии населению составят 2,3 млрд грн

По предварительным подсчетам ущерб "Укргидроэнерго" от продажи электрической энергии по новому механизму PSO составляет 2,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Укргироэнерго.

"Фактически мы получили новую, так называемую, финансовую модель PSO. Когда мы вынуждены тратить полученный доход компании. Продавать дешевле, ради того, чтобы купить дороже у частного производителя. Это не имеет ничего общего с экономикой. И такая модель не предусматривает развития. Но это решение акционера и компания вынуждена его выполнять. Напомню, что это девятая итерация изменений PSO почти за полтора года. И при этом не понятно на какой период будут действовать нововведения", - говорит замгендиректора по коммерческой деятельности Укргидроэнерго Богдан Сухецкий.

Напомним, 28 апреля Кабмин внес изменения в Положение о спецобязательствах по поставке электроэнергии населению (PSO) своим постановлением №439.

Согласно новому Порядку Укргидроэнерго обязали осуществлять покупку электрической энергии в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" и продавать ее по цене около 10 грн/МВт-ч (0,01 грн/кВт-ч) поставщикам универсальных услуг (ПУУ) в Бурштынском энергоострове в почасовых объемах, необходимых для удовлетворения потребностей бытовых потребителей.

А также компенсировать все расходы ПУУ, которые не покрываются тарифом на электроэнергию для бытовых потребителей (1,68 грн/кВт-ч).

Кроме того, новый Порядок PSO создает критический риск недостаточности оборотных средств компании. Более 20 млн грн ежедневно необходимо будет авансировать на эскроу-счета для торговли на рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в Бурштынском энергоострове, чтобы оплачивать услугу по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей, а также дополнительно пополнять финансовую гарантию.

"В условиях значительной задолженности со стороны НЭК "Укрэнерго" на Балансирующем рынке в размере 2,4 млрд грн, Укргидроэнерго окажется в ситуации, когда не сможет выполнять свои обязательства не только по уплате обязательных платежей по новому механизму PSO и в рынке электрической энергии (покупка электрической энергии, услуги по передаче, диспетчеризации, распределения и т.д.), а также обязательства перед МФО и перед государством по уплате налогов, дивидендов и других обязательных платежей в государственный бюджет", - сказано в сообщении компании.