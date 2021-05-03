Сумма претензий украинских предприятий к РФ из-за агрессии превышает $4,5 млрд – Енин

Иски украинских предприятий, потерявших собственность и прибыль вследствие агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма, поданы более чем в 12 коммерческих арбитражей. Общая сумма претензий составляет более $4,5 млрд.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Укринформ.

"Наши исковые претензии исчисляются более $4,5 млрд. И мы активно поощряем наши предприятия, которые потеряли свою собственность, потеряли прибыль, обращаться в арбитражи и отсуживать, отсуживать и еще раз отсуживать у российской стороны все, что они потеряли", — сказал Енин.

По его словам, процессы только начались, но уже есть первые положительные результаты.

"Если говорить о коммерческих арбитражах, у нас их более 12. А по трем из них как минимум есть уже первые положительные решения. Это совокупно где-то примерно $250 млн", — отметил замминистра.

Енин подчеркнул, что главные иски еще впереди: "Тот же "Нафтогаз" успешно прошел юрисдикционную фазу".

При этом он отметил, что Россия пытается обжаловать решение коммерческих арбитражей.

"Но это не останавливает решения, вступившие в законную силу. Поэтому начисляется пеня, а все это ложится на плечи простого российского налогоплательщика, который в какой-то момент скажет: а куда идут наши деньги?.. И сколько бы российская сторона не оттягивала наступления последствий, это все более и более удорожает цену", - считает замминистра.

По его словам, рано или поздно решение по этим и другим международным искам обременит ситуацию для Российской Федерации, "которая окажется в абсолютной изоляции, вынуждена будет оплачивать многомиллиардные счета по проигранным искам".

"Все это рано или поздно приведет к тому, что мы восстановим мир на нашей земле. Мы докажем людям, что справедливость есть, и мы будем гордиться тем, что смогли сделать это", - заявил Енин.