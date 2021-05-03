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Евросоюз может разрешить въезд для вакцинированных от COVID-19

Евросоюз может разрешить въезд для вакцинированных от COVID-19

Еврокомиссия предлагает разрешить въезд в ЕС для всех лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, а также – для всех людей, получивших последнюю дозу вакцины от COVID-19, разрешенной ЕС.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК, передает Liga.net.

Разрешение на въезд предлагают применить и к вакцинированным прививками, которые прошли процесс внесения в список ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает повысить, в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в ЕС, порог, связанный с количеством новых случаев COVID-19, используемый для определения списка стран, из которых должны быть разрешены все поездки.

Несмотря на это, ЕК считает, что необходимо ввести механизм "аварийного торможения", который должен быть скоординирован на уровне ЕС и ограничит риск попадания разных штаммов коронавируса в Европу.

Как известно, в марте 2020-го из-за пандемии коронавируса ЕС запретил въезд для ряда граждан из третьих стран. В их числе – Украина.

28 марта 2021 года еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, представил 28 марта будущий европейский сертификат здоровья, который будет действовать с 15 июня.

Джерело:  Liga.net
Євросоюз (5067) COVID-19 (1689)


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Еврокомиссия предлагает разрешить въезд в ЕС для всех лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией

ЭТО С АНТАРКТИДЫ НАВЕРНОЕ
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03.05.2021 15:51 Відповісти

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