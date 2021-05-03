РФ готовится ограничить экспорт бензина сроком на три месяца

Министерство энергетики Российской Федерации подготовило проект решения о запрете экспорта бензина из РФ. Оно может быть вынесено на рассмотрение правительства РФ, "если этого потребует ситуация на рынке"

Об говорится в сообщении Минэнерго РФ, передает ТАСС.

"Если ситуация на топливном рынке потребует введения данной меры, документ незамедлительно может быть вынесен на правительство. Сейчас идет его обсуждение", - говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Ранее Минэнерго опубликовало проект постановления правительства, согласно которому экспорт топлива из РФ может быть ограничен сроком на три месяца. Под временный запрет на вывоз могут попасть автомобильные бензины всех марок и легкие дистилляты.

Идею о возможном введении ограничений на экспорт топлива из России первым озвучил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что мера в правительстве обсуждается как временная.

В 2018 году российское правительство уже грозило ввести ограничения на вывоз топлива, если производители топлива не смогут добровольно нарастить предложение внутри страны. Но тогда такое решение так и не было принято.

РФ в 2020 году экспортировала 5,82 млн т бензина, что на 12,4% больше, чем в 2019 году. При этом объем производства бензина в России в 2020 году составил 38,4 млн т - на 4,5% меньше уровня 2019 года.

Как сообщал БЦ, Украина осуществляет импорт бензина из РФ с мая 2020 года. В 2020 году потребление Украины составило 2,12 млн тон бензинов, из которых 1,1 млн тонн составил импорт. Больше всего Украина закупает бензина в Беларуси.