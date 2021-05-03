Кабмин опубликовал постановление об изменении схемы поставки электроэнергии населению

Согласно решению правительства, действие фиксированной цены на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч с НДС продлено до 1 июля 2021 года. Госкомпании Энергоатом и Укргидроэнерго с 1 июня обязаны продавать электроэнергию напрямую поставщикам универсальных услуг (ПУУ) по цене, которая равна разнице между тарифом для населения и суммой тарифов на передачу, распределение и поставку, но не менее 0,01 грн/кВт-ч.

Об этом говорится в постановлении Кабмина (КМУ) №439 от 28 апреля, которым внесены изменения в Положение о спецобязательствах по поставке электроэнергии населению. Положение было утверждено постановлением КМУ №483 от июня 2019 года.

В решении Кабмина указано, что до 15 мая госкомпании НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" должны заключить договора с ПУУ о поставке электроэнергии напрямую с 1 июня 2021 года.

При этом Энергоатом должен обеспечить электроэнергией население в Объединенной энергосистему Украины (ОЭС), а Укргидроэнерго – в торговой зоне Бурштынского энергоострова (БуОс).

Цена электроэнергии для госкомпаний составит разницу между тарифом для населения (1,4 грн/кВт-ч без НДС) и суммой тарифов на передачу (около 0,29 грн/кВт-ч), на распределение (в среднем около 1 грн/кВт-ч) и поставку (в среднем около 0,1 грн/кВт-ч).

Цена электроэнергии для госкомпаний должна быть не меньше 0,01 грн/кВт-ч за исключением территорий, где сумма тарифов на передачу, распределение и поставку превышает тариф для населения.

Тариф для населения в размере 1,68 грн с НДС остается неизменным, как минимум, до 1 июля 2021 года.

Согласно прежней схеме спецобязательств Энергоатом и Укргидроэнерго поставляли электроэнергию госпредпирятию "Гарантированный покупатель" (ГарПок) по 0,15 грн/кВт-ч, который перепродавал ее ПУУ по той же цене.

При этом, Энергоатом заявлял о том, что расчеты ГарПока за электроэнергию составляют всего 19%.

Назначенный в конце апреля министром энергетики Герман Галущенко заявил, что 1 июля представит новую модель обеспечения электроэнергией населения. При этом, рассматривается вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потребления.

Напомним, 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 0,9 грн/кВт-ч.