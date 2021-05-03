СБУ и "Нафтогаз" выявили схему хищения сжиженного газа в Полтавской области

Служба безопасности Украины совместно со службой безопасности НАК "Нафтогаз Украины" разоблачили схему хищения сотрудниками Управления по переработке газа и газового конденсата (УПГГК, филиал АО "Укргаздобыча") сжиженного газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В 2020 году сотрудники службы безопасности "Нафтогаза" обнаружили факты неоднократных краж нефтепродуктов при их отгрузке покупателям. В течении нескольких месяцев происходил сбор доказательной базы и определение круга причастных к преступлению лиц. Все собранные материалы были переданы в правоохранительные органы.

Досудебное расследование подтвердило причастность к преступлению группы должностных лиц УПГГК.

Оперативники установили, что должностные лица отгружали в емкости покупателей на 4-6 тонн больше, чем было приобретено. В ходе аферы организаторы подделывали официальную документацию.

Следственные действия продолжаются. По результатам их проведения причастным лицам планируют предъявить подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).