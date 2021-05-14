АМКУ выдаст разрешение "Метинвесту" Ахметова на покупку Днепровского меткомбината с условиями (обновлено)

Антимонопольный комитет Украины готов удовлетворить заявку материнской компании металлургического холдинга "Метинвест" – Metinvest B.V. – на концентрацию в виде опосредованного приобретения в собственность имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат".

В то же время, во избежание потенциального негативного влияния концентрации на конкуренцию на рынке товарного чугуна, Metinvest B.V. возьмет на себя ряд обязательств, сообщает пресс-служба АМКУ.

В частности, Metinvest B.V. в течение трех лет предлагает взять на себя следующие обязательства:

1. Не допускать необоснованного отказа от реализации чушкового товарного чугуна субъектам хозяйствования, не связанным на момент совершения концентрации отношениями контроля с Metinvest B.V., а именно при наличии запросов обеспечивать реализацию чугуна в общем объеме не менее 12 тыс. тонн ежегодно.

2. При реализации чушкового товарного чугуна субъектам хозяйствования, не связанным с Metinvest B.V., применять рыночные цены.

3. Предоставлять АМКУ информацию об объемах поставок на украинский рынок чушкового товарного чугуна производства Metinvest B.V., в натуральном и стоимостном выражении, с обозначением потребителей и цен реализации.

Для принятия окончательного решения АМКУ собирает отзывы от других участников рынка и заинтересованных лиц до 15 мая.

Уже 14 мая в "Метинвесте" заявили, что считают необоснованными требования АМКУ относительно приобретения ДМК. При этом поясняется, что основной сортамент производимой ДМК продукции не совпадает с сортаментом продукции предприятий группы "Метинвест". Отмечается, что другие участники рынка имеют возможность удовлетворить спрос на товарный чугун в объеме, который включен в обязательства "Метинвеста". Соответственно, компания оказывается в заведомо проигрышном положении при продаже товарного чугуна.

По мнению группы, установление обязательств для "Метинвеста" снижает инвестиционную привлекательность изношенных активов ДМК и создает неравные условия по сравнению с прочими потенциальными участниками торгов.

Как сообщалось, 10 февраля Антимонопольный комитет начал рассмотрение заявки материнской компании горно-металлургического холдинга "Метинвест" – Metinvest B.V. – на концентрацию в виде опосредованного приобретения в собственность имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат".

Ранее, 28 января Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Оптимал Трейд" на приобретение имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), который ранее входил в корпорацию ИСД, а в 2017-2020 года находился под управлением менеджеров Рината Ахметова.

"Оптимал Трейд" – одна из крупнейших компаний по торговле металлами и металлическими рудами, на рынке ее также связывают с Ахметовым. Кроме того, ФИО ее основателя совпадает с данными одного из многолетних топ-менеджеров олигарха.

Напомним, в октябре 2020 года Хозяйственный суд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ДМК ввел процедуру санации, управляющим санацией назначен Алексей Сокол. До этого ДМК с 2017 года возглавлял топ-менеджер из "Метинвеста" Александр Подкорытов.

Кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО "Оптимал Трейд" – на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – 20,7 млрд грн.

В мае 2017 года совладелец ИСД Сергей Тарута заявлял, что процедура банкротства "Днепровского металлургического комбината" неизбежна из-за агрессивных кредиторов. При этом Тарута отметил, что "Метинвест", в управлении которого находится предприятие, не будет препятствовать работе комбината.

В конце того же года нидерландская Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", начала перепродажу части металлопродукции Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), получаемого в счет погашения задолженности предприятия за железорудное сырье.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".