Суд утвердил реестр требований кредиторов "Богдан Моторс" Гладковского на 6,7 миллиарда

Хозяйственный суд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" утвердил реестр требований кредиторов на общую сумму 6,7 млрд грн.

Согласно тексту постановления суда от 20 апреля, в реестр внесены требования UniCredit Bank AG на 1,78 млрд грн (в том числе 1,53 млрд грн как обеспеченные залогом (ипотекой) имущества должника; 70,45 млн грн – четвертая очередь удовлетворения требований, 177,53 млн грн – шестая очередь), а также "Укрэксимбанка" – на 1,64 млрд грн (в том числе 748,03 млн грн обеспеченных ипотекой, 894,14 млн грн – четвертая очередь, 164,73 млн грн – шестая очередь), передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, в реестре требования компании "Саревин Инвестмент Лтд" на 2,35 млрд грн (четвертая очередь), Международного инвестиционного банка на 181,56 млн грн (обеспеченные залогом (ипотекой)), Закрытого недиверсифицированного венчурного корпоративного инвестфонда "Бриз", от имени которого действует КУА "Фьюжн Капитал Партнерз", на 385,8 млн грн (четвертая очередь), ООО "Автомобильная группа "Богдан" на 349,8 млн грн (четвертая очередь).

В списке требований кредиторов также ООО "Финансовая компания "Финворк" – 5,9 млн грн, по иску которой было возбуждено дело о банкротстве АК "Богдан Моторс", а также управления Пенсионного фонда и Госналогслужбы.

Суд установил дату проведения собрания кредиторов 18 мая текущего года, а итоговое заседание, на котором будет принято решение о санации должника или признании его банкротом, назначил на 16 июня.

Как сообщалось, дело о банкротстве АО "АК "Богдан Моторс" возбуждено 23 декабря 2020 года по заявлению ООО "Финансовая компания "Финворк" (сумма требований – 5,87 млн грн), введена процедура распоряжения имуществом должника на 170 календарных дней.

В апреле текущего года по заявлению ФК "Финворк" суд также начал производство по делу о банкротстве дочернего предприятия "Автосборочный завод №2" АК Богдан Моторс" (завод легковых автомобилей корпорации "Богдан" в Черкассах).

Кроме того, 4 июня 2018 года Международным арбитражным судом принято решение о взыскании с АО "АК "Богдан Моторс" в пользу Уникредит Банк АГ задолженности в размере 11,41 млн евро, арбитражных расходов в размере $410 тыс. и 105,85 тыс. евро.

В феврале 2020 года Киевский апелляционный суд во исполнение этого решения вынес определение о выдаче исполнительного листа. Это определение оспаривалось в кассационной инстанции, однако 28 сентября Верховный суд Украины оставил определение без изменений.

Хозсуд Киева 27 декабря 2019 года по иску Генпрокуратуры открыл производство по делу о признании недействительным договора о реструктуризации долгов автомобильной компании "Богдан Моторс" перед "Укрэксимбанком" на сумму 1,3 млрд грн.

Договор новации между сторонами, который предполагал значительную отсрочку погашения долга, был подписан в июне 2018 года. По его условиям, в частности, процентные ставки по кредиту АК "Богдан Моторс" насчитывались в размере 0,46% годовых в период с 1 июня по 31 декабря 2018 года, в 2019 году – 0,96%, в 2020 году – 1,46%, за 2021 год – 2,46%, за 2022 год – 5,46%, в 2023 году – 12,46%, в 2024 году – 15,46% и с 1 января 2025 года до 25 декабря 2031 года – 17,46%.

"Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского, который был первым заместителем секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко. Ранее Порошенко был совладельцем корпорации "Богдан".Источник: https://biz.censor.net/n3261605

По предварительным данным, в 2020 году автокомпания получила 3,38 млрд грн убытка, тогда как в 2019 году чистая прибыль составляла 609,22 млн грн.

Президентом корпорации "Богдан" является экс-заместитель главы СНБО Олег Гладковский.