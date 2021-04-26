Экспорт зерновых и масличных сократится почти в полтора раза, – УЗА

Украинская зерновая ассоциация не видит предпосылок для превышения в текущем сезоне предельных объемов экспорта, указанных в приложениях к Меморандуму между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства и участниками рынка, так как темпы экспорта зерна значительно ниже прошлогодних показателей, что обусловлено конъюнктурой мировых рынков.

Об этом говорится в сообщении Украинской зерновой ассоциации.

По состоянию на 26 апреля 2021 по данным Государственной фискальной службы экспорт зерна на 12 млн тонн отстает от показателей прошлого сезона, составив 37,9 млн тонн. В частности, пшеницы экспортировано 14,8 млн тонн, что на 22% меньше, чем на аналогичную дату прошлого сезона, а кукурузы - на 29% меньше, 18,36 млн тонн.

УЗА ожидает, что экспорт пшеницы в текущем сезоне не превысит 16 млн тонн, что значительно ниже объема указанного в приложении к Меморандуму в размере 17,5 млн тонн. Экспорт кукурузы в текущем сезоне не превысит 22 млн тонн, что тоже ниже предельного объема определенного в приложении к Меморандуму - 24 млн тонн.

В целом экспорт зерновых и масличных в 2020/2021 МГ по оценкам УЗА составит 46,8 млн тонн по сравнению с 62 млн тонн экспорта в рекордном 2019/2020 МГ.