Перевозки пассажиров упали в первом квартале на 30%, – Госстат

Транспортные компании Украины в январе-марте 2021 года перевезли 624 млн пассажиров, что на 30,5% меньше, чем за первый квартал 2020 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Пассажирооборот транспортных предприятий в указанный отчетный период составил 12,3 млрд пас. км, что на 35,3% меньше, чем за январь-март прошлого года.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом в первом квартале 2021 года воспользовалось 17 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 39,3% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, а услугами автомобильного транспорта – 258,7 млн пассажиров (-32,6%).

Авиационный транспорт сократил перевозку пассажиров на 44,2% – до 1,1 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, за первый квартал 2021 года трамваями воспользовалось 92,4 млн пассажиров (-32,6% к январю-марту-2020), метрополитеном – 112,8 млн (-19%), троллейбусами – 142 млн (-31,5%).

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.