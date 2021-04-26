Разумков подписал законы о новых условиях растаможки "евроблях"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения каковы транспортные средства" (№4643-д).

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Закон предусматривает урегулирование вопроса таможенного оформления транспортных средств, обеспечение соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении данного вопроса.

В документе указано, что новая формула налогообложения распространяется на автомобили, ввозимые физическими лицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и которые находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. Новая формула будет действительна в течение 180 дней со дня вступления закона в силу.

Также председатель Верховной Рады подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" (№4644-д).

Документ освобождает от уплаты ввозной пошлины транспортные средства личного пользования (в количестве не более одной единицы на каждую товарную позицию), которые были в использовании и с года выпуска которых прошло более пяти лет, которые классифицируются по товарным позициям 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонны) согласно УКТ ВЭД и по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в таможенном режиме временного ввоза или транзита. За оформление такого транспортного средства уплачивается сбор в сумме 8,5 тыс. грн.

Оба закона переданы на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада приняла законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, устанавливающие льготный период для растаможки подержанных автомобилей, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года.

Согласно новому порядку, введенному на полгода, минимальная ставка акцизного налога для бензинового авто возрастом от 5 до 9 лет с двигателем до 2000 куб. см составит 500 евро. Максимальная ставка для дизельного авто старше 15 лет с двигателем 5000 куб. см составит 2750 евро.