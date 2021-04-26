Прокуратура назвала причиной взрыва в доме на Позняках действия сотрудников "Киевгаза"

В рамках расследования причин взрыва летом 2020 года в жилом доме на Позняках сообщено о подозрении первому заместителю главы правления АО "Киевгаз" и еще четырем должностным лицам компании – трем главным инженерам управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, их подозревают в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, которое повлекло гибель людей (ч. 2 ст. 272 ​​УК Украины).

"Согласно заключению комплексной судебной экспертизы, должностные лица АО "Киевгаз" при осуществлении поверки бытовых счетчиков газа в доме по ул. Соломии Крушельницкой допустили нарушения требований ряда нормативно-правовых актов в части установления технологической перемычки – байпаса во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа", – сказано в сообщении.

По данным следствия, именно в результате этих нарушений 21 июня 2020 года произошел взрыв газа, который привел к обвалу конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели 5 человек и травмированию трех.

Кроме того, вследствие потери жилья жителям дома причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

"Сейчас также принимаются меры по заочному сообщению о подозрении еще одному лицу, которое с августа 2020 года находится на временно оккупированной территории Луганской области. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются", – отмечается в сообщении.

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Напомним, 21 июня 2020 года в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Вследствие разрушения, обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.

После этого президент Владимир Зеленский вручил ключи от первых 12 квартир семьям пострадавших в результате взрыва в доме в Дарницком районе Киева, все 40 квартир пострадавшие получат в течение месяца. Президент рассказал, эти квартиры предоставили застройщики, отказавшись уточнить, какие именно и на каких условиях. Он обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением, чтобы городская власть могла взять на себя вопрос ремонта.