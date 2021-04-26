Производитель лифтов Otis увеличил чистую прибыль на 87%

Производитель подъемного оборудования Otis Worldwide Corp. зафиксировал рост чистой прибыли на 87% в первом квартале, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка, компания повысила прогноз на текущий год.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, чистая прибыль в январе-марте увеличилась до $308 млн, или 71 цента в расчете на акцию, по сравнению со $165 млн, или 38 центами на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила 72 цента против 60 центов годом ранее.

Выручка Otis подскочила на 15% в годовом выражении, до $3,41 млрд с $2,97 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне 63 центов на акцию при выручке в $3,15 млрд.

Устойчивое генерирование денежного потока позволило компании в начале этого года выкупить собственные акции на сумму $300 млн, заявила главный исполнительный директор Otis Джуди Маркс.

По ее словам, благодаря этой позитивной динамике Otis смогла улучшить годовой прогноз, повысить размер дивидендов на 20% и увеличить программу обратного выкупа акций до $500 млн.

Теперь компания ожидает, что скорректированная прибыль по итогам года будет находиться в диапазоне $2,78-2,84 в расчете на акцию, а выручка составит от $13,6 млрд до $13,9 млрд. Опрошенные FactSet эксперты оценивали эти показатели в $2,74 на акцию и $13,5 млрд соответственно.