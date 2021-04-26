"Укрэнерго" вновь ограничило производство электроэнергии по "зеленому тарифу"

Оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" в субботу-воскресенье 24 и 25 апреля для сбалансирования энергосистемы отдал диспетчерские команды на разгрузку производителей электроэнергии ВИЭ суммарной величиной 2683 МВт.

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", одной из основных причин для этого стало уменьшение потребления на выходных на 2,2% по сравнению с предыдущими выходными (17-18 апреля) на фоне роста производства электроэнергии из ВИЭ.

В частности, в субботу утром мощность потребления электроэнерии по состоянию на 09:00 составляла 16 ГВт, что на 2,4 ГВт меньше, чем во вторник 20 апреля и на 0,4 ГВт меньше, чем в субботу 17 апреля.

В воскресенье 25 апреля нагрузка снизилась еще больше: в 09:00 она составила 15,1 ГВт, что на 3,3 ГВт меньше, чем во вторник 20 апреля, и на 0,8 ГВт меньше предыдущего воскресенья 18 апреля.

В то же время, из-за благоприятных погодных условий значительно возросли объемы производства электроэнергии на СЭС и ВЭС в дневные часы, на которые приходится "провал" потребления.

Например, в субботу, 24 апреля в 08:00 мощность ВИЭ составила 1,4 ГВт, тогда как в другие дни от 0,7 ГВт до 1 ГВт.

Кроме этого, 11 апреля начиная с 07:00 до 08:00 ускорились темпы снижения потребления через постепенное прекращение работы ГАЭС в насосном режиме в связи с заполнением собственных водохранилищ, ьогда как, мощность ВИЭ выросла с 291 МВт до 746 МВт.

"Поэтому для балансировки энергосистемы в периоды пониженного потребления и одновременно интенсивной генерации на СЭС и ВЭС 24-25 апреля диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" были отданы все возможные команды на разгрузку и были использованы все доступные резервы, кроме производителей из ВИЭ... Однако принятых мер не хватило", – отмечается в сообщении.

Поэтому были отданы команды на разгрузку ВИЭ: 24 апреля с 8:42 до 17:26 – на 2199 МВт (через Систему управления ограничениями ВИЭ – 1273 МВт, по операционной безопасности – 926 МВт), 25 апреля с 7:35 до 17:22 часов – 484 МВт (весь объем команд был отдан через Систему управления ограничениями ВИЭ).

Читайте также: Выплаты по "зеленому тарифу" превысят 50 миллиардов, – НКРЭКУ

В целом за минувшую неделю СЭС и ВЭС резко увеличили свое производство: СЭС произвели на 22,6% больше по сравнению с предыдущей неделей (до 134,9 млн кВт-ч), а ВЭС – на 20,1% (до 52,3 млн кВт-ч) , что связано с более благоприятными погодными условиями.

В течение недели в энергосистеме наблюдался коммерческий профицит от 1,3 млн кВт-ч до 10 млн кВт-ч электроэнергии (произведенная, но не проданная конечному потребителю электроэнергия). Эти объемы были реализованы на балансирующем рынке тем его участникам (производителям), которые подавали заявки на разгрузку (то есть соглашались перепродать покупателям/потребителям электроэнергию вместо того, чтобы производить свою).

Как сообщалось, по данным НЭК "Укрэнерго", в 2020 году ВЭС и СЭС произвели 10,1 млрд кВт-ч электроэнергии, а их доля в структуре производства выросла вдвое – до 6,8% с 3,3% в 2019 году.

При этом установленная мощность ВЭС и СЭС в течение прошлого года увеличилась на 1,9 ГВт или на 41%, по сравнению с 2019 годом.

Оператор подчеркивал, что нестабильный характер работы генерации из возобновляемых источников крайне усложняет балансировку энергосистемы Украины и приводит к значительному увеличению количества случаев ограничения генерации.