Вклады физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования выросли на 3,7 миллиарда

По состоянию на 1 апреля 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 611,29 млрд грн, что на 3,73 млрд грн больше, чем на 1 января 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало апреля 2021 года:

вклады в национальной валюте - 363,01 млрд грн (5,65 млрд грн за первый квартал);

вклады в иностранной валюте - 248,29 млрд грн (-1,92 млрд грн за первый квартал).

При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

"В первом квартале текущего года динамика вкладных операций характеризуется умеренным приростом. В основном рост произошел за счет прироста вкладов в национальной валюте (на 1,6%). И хотя гривневый эквивалент вкладов в иностранной валюте уменьшился на 0,8% за счет результатов переоценки, однако фактически вклады в иностранной валюте также выросли (в долларовом эквиваленте прирост составил $55 млн)", - отметила директор департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Фонда Елена Дещеня.

Она также пояснила, что основными факторами, которые повлияли на прирост гривневых вкладов в первом квартале 2021 года являются:

увеличение минимального уровня заработной платы на 20% с начала года (с 5 тыс. грн до 6 тыс. грн);

прирост фонда оплаты труда на 15,4 млрд грн, или 9,3% за январь-февраль 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;

прирост бюджетных выплат на социальную защиту и социальное обеспечение на 8,5 млрд грн, или 16,6%, за январь-февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 234,94 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 апреля 2021 года составила 51,2 млрд грн (8,4% от общей суммы вкладов).

По состоянию на 1 апреля 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 72 банка.