Транспортные предприятия сократили перевозки грузов с начала года на 3,6%, – Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-марте 2021 года сократили перевозку грузов на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 135,3 млн тонн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По информации Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 5,9% – до 64,4 млрд ткм.

В первом квартале 2021 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 69,7 млн тонн грузов, что на 5,7% меньше, чем в январе-марте 2020 года. Автомобильным было перевезено 43,2 млн тонн (-0,5%), водным – 0,7 млн тонн (-16,1%), трубопроводным – 21,7 млн тонн (-2,1%), авиационным – 0,02 млн тонн (+15,6%).