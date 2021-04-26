МАУ Коломойского сменила прибыль убытком на 4,5 миллиарда

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" завершила 2020 год с убытком в 4,52 млрд грн против 1,65 млрд грн прибыли в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о годовом собрании акционеров 28 мая, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, активы МАУ по итогам прошлого года снизились в 1,6 раза – до 9,23 млрд грн, а непокрытый убыток увеличился в 1,6 раза – до 11,6 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании возросла до 1,62 млрд грн против 969 млн грн в 2019 году, долгосрочные обязательства сократились на 28,3% – до 7,4 млрд грн, текущие обязательства увеличились на 15,3% – до 13,2 млрд грн.

Ранее в МАУ заявляли, что только за три месяца весеннего локдауна в 2020 году и полной остановки регулярных рейсов компания понесла убытки в размере около $60 млн.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.