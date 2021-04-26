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МАУ Коломойского сменила прибыль убытком на 4,5 миллиарда

МАУ Коломойского сменила прибыль убытком на 4,5 миллиарда

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" завершила 2020 год с убытком в 4,52 млрд грн против 1,65 млрд грн прибыли в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о годовом собрании акционеров 28 мая, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, активы МАУ по итогам прошлого года снизились в 1,6 раза – до 9,23 млрд грн, а непокрытый убыток увеличился в 1,6 раза – до 11,6 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании возросла до 1,62 млрд грн против 969 млн грн в 2019 году, долгосрочные обязательства сократились на 28,3% – до 7,4 млрд грн, текущие обязательства увеличились на 15,3% – до 13,2 млрд грн.

Ранее в МАУ заявляли, что только за три месяца весеннего локдауна в 2020 году и полной остановки регулярных рейсов компания понесла убытки в размере около $60 млн.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Коломойський (1772) прибуток (1798) збитки (1123) МАУ (517)


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Топ коментарі
+6
Государство национализирует, заплатив убытки, а потом Беня через суд вернет ее себе. Все предпосылки налицо.
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26.04.2021 19:51
+3
шо ??? опять ??? торчим бене ещё 4.5 лярда ???
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27.04.2021 02:14
+2
Верить ушлому еврею - не уважать его предков!!! Брешет
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27.04.2021 08:57
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Убытки или недополученную прибыль?
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26.04.2021 18:36 Відповісти
Беня держить МАУ исключительно из-за любви к воздухоплаванию

Покрывая убытки своей любви из кармана украинского мудрого народа🤔
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27.04.2021 15:30 Відповісти
А заплатит ему государство
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26.04.2021 19:40 Відповісти
Государство национализирует, заплатив убытки, а потом Беня через суд вернет ее себе. Все предпосылки налицо.
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26.04.2021 19:51 Відповісти
Сбили их самолёт и не получили компенсацию - это не убыток?
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26.04.2021 22:50 Відповісти
Самолет, который сбили, не принадлежал МАУ. Этот самолет был у МАУ в лизинге (аренде), соответственно компенсацию получит или не получит владелец самолета (не МАУ). Так что убітки они налетали без учета сбитого самолета.
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27.04.2021 16:52 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ЧТО САМ НЕ УКРАЛ - ДАЛ УКРАСТЬ ДРУГИМ !!! О, ИДИЁОТ !!!
МАУ Коломойского сменила прибыль убытком на 4,5 миллиарда - Цензор.НЕТ 3097
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26.04.2021 23:13 Відповісти
шо ??? опять ??? торчим бене ещё 4.5 лярда ???
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27.04.2021 02:14 Відповісти
так шо теперь пожалеть беню и зелю?
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27.04.2021 06:08 Відповісти
А налоги с убытков платят?)
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27.04.2021 07:39 Відповісти
Українці - так. Завдяки в борцям-зебілам.
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27.04.2021 07:51 Відповісти
Налоги с у убытков Коломойского как всегда платят украинцы
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27.04.2021 15:32 Відповісти
А що таке?
Так же ж кінець епохи бідності?
Нє, зе-банати?
Коломойша знову страждає.
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27.04.2021 07:58 Відповісти
Верить ушлому еврею - не уважать его предков!!! Брешет
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27.04.2021 08:57 Відповісти
Все, как в славные времена Яныка. Самое прибыльное как-то сразу вдруг стало убыточным. Налоги платят только лохи.
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27.04.2021 09:03 Відповісти
А часом они не потребую от государства компенсации убытков?
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27.04.2021 10:04 Відповісти
Абсолютно все Бенины конторы-МММ !!!! Он по другому вообще не работает ! Прошлые его авиапроджэкты типа аэросвита и днеправиа , по такой же схеме набрали долгов по стране и миру за аэропортовое обслуживание и пролет территорий и были обьявлены банкротами ! И МАУ на тех же рельсах и уже готовы новые его авиакомпании !
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27.04.2021 12:00 Відповісти
Каков прохвост! Раньше воровал с прибыли, а теперь уже с убытков! И как с гуся вода!!!
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27.04.2021 13:12 Відповісти
МАУ - это такая же помойка, как и все остальное к чему дотягивается загребущая рука подонка Бени. Но ничего, карманный президент с лихвой компенсирует "убытки" работодателю.
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27.04.2021 13:42 Відповісти

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