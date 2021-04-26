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Зеленский пообещал развивать атомную энергетику

Зеленский пообещал развивать атомную энергетику

Украина работает над развитием атомной отрасли для обеспечения энергетической безопасности и синхронизации национальной энергетической системы с энергосистемой Европейского союза.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гроссе, передает  пресс-служба главы государства. 

"Сегодня я могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - отметил Зеленский.

В частности, он отметил, что Украина планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160, поскольку имеет целью локализовать технологическое производство для SMR-160 в Украине.

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Джерело:  Офис президента
АЕС (807) Зеленський (2498) атомна енергетика (326)


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ну все, тепер атомній енергетиці остаточно звіздець. ну а що, треба ж зеленомордому вибл..ку розплатитись з діркачем за "плівки парашенки". а ви хавайте, зебілоїди, і платіть за свою дурість. недарма ж ахмєтка став втриччі багатший за два роки правління клоуна.
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26.04.2021 18:52 Відповісти

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