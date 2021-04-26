Зеленский пообещал развивать атомную энергетику
Украина работает над развитием атомной отрасли для обеспечения энергетической безопасности и синхронизации национальной энергетической системы с энергосистемой Европейского союза.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гроссе, передает пресс-служба главы государства.
"Сегодня я могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - отметил Зеленский.
В частности, он отметил, что Украина планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160, поскольку имеет целью локализовать технологическое производство для SMR-160 в Украине.
Джерело: Офис президента
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шоколаднй бандерівець
показати весь коментар26.04.2021 18:52 Відповісти Мені подобається 0
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