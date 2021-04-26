Нацбанк упростил размещение евробондов для украинских компаний

Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал ряд норм, определяющих проведение украинскими компаниями платежных операций по собственным долговым ценным бумагам, размещенным ими за рубежом для привлечения внешнего финансирования (еврооблигациям).

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ №34 от 23 апреля и вступают в силу с 27 апреля, передает пресс-служба регулятора.

В частности, с целью упрощения условий и уменьшения стоимости организации размещения еврооблигаций за рубежом были введены следующие изменения:

исключены из перечня операций, на которые устанавливается годовой лимит в размере 2 млн евро, операции по выплате дохода и погашения еврооблигаций, а также другие операции эмитента, осуществляемые в связи с размещением таких ценных бумаг;

разрешено покупать иностранную валюту для накопления на своем счету эмитента в украинском банке до дат платежей по выполнению обязательств по еврооблигациям.

"Мы наблюдаем растущий интерес, в частности со стороны украинских компаний, к возможности привлечения финансирования из внешних источников, в частности благодаря размещению еврооблигаций. Мы надеемся, что принятые Национальным банком изменения упростят условия привлечения средств, что будет способствовать увеличению капитальных поступлений в экономику Украины и улучшению ее инвестиционного потенциала", – отметил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.