Валовой национальный доход Украины за прошлый год увеличился на 3,9%
Валовой национальный доход Украины за прошлый год увеличился на 3,9% по сравнению с 2019 годом.
Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Укринформ.
Согласно уточненным данным Госстата, за прошлый год валовой национальный доход Украины составил 4,26 трлн грн, что на 3,9% больше, чем за 2019 год.
По данным Госстата, в 2019 году валовой национальный доход составил 4,1 трлн грн, что на 12,2% больше, чем в 2018 году.
Джерело: Укринформ
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Владимир Пехтерев
показати весь коментар26.04.2021 17:33 Відповісти Мені подобається 0
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