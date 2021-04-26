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Валовой национальный доход Украины за прошлый год увеличился на 3,9%

Валовой национальный доход Украины за прошлый год увеличился на 3,9%

Валовой национальный доход Украины за прошлый год увеличился на 3,9% по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Укринформ.

Согласно уточненным данным Госстата, за прошлый год валовой национальный доход Украины составил 4,26 трлн грн, что на 3,9% больше, чем за 2019 год.

По данным Госстата, в 2019 году валовой национальный доход составил 4,1 трлн грн, что на 12,2% больше, чем в 2018 году.

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Джерело:  Укринформ
доходи (458) Держстат (1426)


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Как же так, а "патриоты" говорят, что все плохо?
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26.04.2021 17:33 Відповісти

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