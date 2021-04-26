"Интерпайп" Пинчука сократил прибыль в 4 раза и выплатил $40 миллионов дивидендов (обновлено)

Трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" в 2020 году сократила чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с предыдущим годом – до $195,12 млн с $828,66 млн.

Согласно отчету компании за 2020 год, ее доналоговая прибыль сократилась до $227,41 млн с $815,12 млн по итогам 2019 года, передает Интерфакс-Украина.

В то же время операционная прибыль возросла в 2,6 раза – до $212,8 млн.

Свободные денежные средства компании сократились с $256,15 млн на начало 2020 года до $96,63 млн на конец 2020 года.

При этом в марте "Интерпайп" выплатил акционерам дивиденды в размере $40 млн.

"В марте 2021 года после наступления даты окончательного погашения ("Интерпайп" 26 января 2021 года досрочно полностью выкупил евробонды со сроком погашения в 2024 году на общую сумму $309,19 млн, – ред.), что привело к снятию ограничения на выплату дивидендов, компания объявила и выплатила дивиденды в сумме $40 млн", – констатируется в отчете.

Согласно отчету, выручка компании в прошлом году сократилась на 22,9% по сравнению с 2019 годом – до $865,13 млн.

В том числе оход от реализации продукции в Европе в 2020 году составил $238,79 (в 2019 году – 227 млн), в Украине – $226,04 млн ($323,84 млн), на Ближнем Востоке и Африке – $124,75 млн ($96,37 млн), в СНГ (без РФ) – $108,55 млн ($124,65 млн), в России – $89,22 млн ($144,01 млн), в Америках – $65,87 млн ($190,83 млн), в других странах – $11,91 млн ($15,67 млн).

Как сообщалось, "Интерпайп" в 2020 году получил $273 млн EBITDA, что на 6% превышает показатель предыдущего года. При этом чистый долг уменьшился до $12 млн с коэффициентом чистого левереджа (чистый долг к EBITDA), снизившимся до 0,1x.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником Interpipe Limited является бизнесмен Виктор Пинчук.