Еврокомиссия подала иск к AstraZenecа за срыв сроков поставки вакцин

Еврокомиссия (ЕК) 23 апреля подала иск в суд к британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca за нарушение договора на поставку вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЕК Стефан Де Кеерсмакер, передает Deutsche Wellе.

По словам чиновника, компания не выполнила некоторые пункты соглашения, а также не разработала "надежной стратегии обеспечения своевременного снабжения" вакцины.

"Мы хотим добиться быстрой поставки достаточного количества доз... которые были нам обещаны соглашением", – заявил Де Кеерсмакер, добавив, что иск ЕС поддерживают все 27 стран-членов Евросоюза.

В свою очередь, представители фармацевтической компании настаивают на том, что она выполняла условия соглашения, а также называют иск Еврокомиссии необоснованным.

Основанием для подачи иска стало то, что из-за производственных проблем AstraZeneca в первом квартале 2021 года поставила в ЕС только 30 млн доз вакцины вместо обещанных 120 млн. При этом AstraZeneca не ограничивала поставки вакцины в Великобританию.

Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заявило, что компания-посредник ЧАО "Лекхим" не выполнило условия договора о поставках первой партии вакцины CoronaVac в установленный срок из-за чего на компанию может быть наложен штраф на сумму 38,4 млн грн.

Однако министр здравоохранения Максим Степанов выступил против штрафов за срыв поставок вакцин.

Напомним, в начале февраля детективы НАБУ начали расследование уголовного производства о закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Совета общественного контроля НАБУ, речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Напомним, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Кроме контракта для Минздрава на поставку 1,91 млн доз вакцин, компания "Лекхим" планировала завезти более 3 млн доз китайской вакцины для продажи частным покупателям.