Минрегион готовит постановление об инвентаризации недостроев
Проект постановления правительства об инвентаризации объектов незавершенного строительства находится на рассмотрении Министерства развития громад и территорий.
Об этом сообщила глава Координационного совета по решению проблемных вопросов градостроительства Елена Шуляк в Facebook.
"Уже сейчас в Минрегионе на рассмотрении находится проект постановления по инвентаризации всех недостроев, чтобы ускорить всеукраинский процесс достройки таких объектов. Ожидаем, что скоро этот документ подадут в Кабмин", - написала Шуляк.
Джерело: Facebook
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