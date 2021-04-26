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Минрегион готовит постановление об инвентаризации недостроев

Минрегион готовит постановление об инвентаризации недостроев

Проект постановления правительства об инвентаризации объектов незавершенного строительства находится на рассмотрении Министерства развития громад и территорий.

Об этом сообщила глава Координационного совета по решению проблемных вопросов градостроительства Елена Шуляк в Facebook.

"Уже сейчас в Минрегионе на рассмотрении находится проект постановления по инвентаризации всех недостроев, чтобы ускорить всеукраинский процесс достройки таких объектов. Ожидаем, что скоро этот документ подадут в Кабмин", - написала Шуляк.

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Джерело:  Facebook
інвентаризація (18) Мінрегіонрозвитку (636)


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