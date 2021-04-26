БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1205 відвідувачів онлайн
Новини
554 0

СБУ разоблачила деятельность торговцев поддельными паспортами стран Евросоюза

СБУ разоблачила деятельность торговцев поддельными паспортами стран Евросоюза

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной организованной преступной группы. Участники группировки специализировались на незаконной переправке иностранцев и украинцев в страны ЕС. Дельцы изготавливали поддельные паспорта европейских государств и трудовые контракты в Евросоюзе.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что группировка действовала в течение последних трех лет. Ежемесячно "услугами" пользовалось от 5 до 10 клиентов. Стоимость одного поддельного паспорта составляла $ 2,5 тыс., стоимость "липового" трудового контракта от $600 до $800.

Правоохранители в ходе спецоперации задержали на Киевщине, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, организатора преступной схемы. Он передавал иностранцам два поддельных паспорта одной из стран ЕС. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

В ходе следственных действий по месту жительства участников группировки, адресам изготовления и хранения поддельных документов в Черкасской и Закарпатской областях изъято:

  • поддельные паспорта и трудовые контракты;
  • средства связи и черновые записи;
  • наличные, вероятно, полученные преступным путем;
  • другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос об объявлении еще трем участникам группировки подозрений в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной организованной группой и из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

Джерело:  СБУ
паспорт (234) підробка (76) СБУ (1536) Євросоюз (5070)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 