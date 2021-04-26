СБУ разоблачила деятельность торговцев поддельными паспортами стран Евросоюза
Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной организованной преступной группы. Участники группировки специализировались на незаконной переправке иностранцев и украинцев в страны ЕС. Дельцы изготавливали поддельные паспорта европейских государств и трудовые контракты в Евросоюзе.
Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что группировка действовала в течение последних трех лет. Ежемесячно "услугами" пользовалось от 5 до 10 клиентов. Стоимость одного поддельного паспорта составляла $ 2,5 тыс., стоимость "липового" трудового контракта от $600 до $800.
Правоохранители в ходе спецоперации задержали на Киевщине, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, организатора преступной схемы. Он передавал иностранцам два поддельных паспорта одной из стран ЕС. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.
В ходе следственных действий по месту жительства участников группировки, адресам изготовления и хранения поддельных документов в Черкасской и Закарпатской областях изъято:
- поддельные паспорта и трудовые контракты;
- средства связи и черновые записи;
- наличные, вероятно, полученные преступным путем;
- другие доказательства противоправной деятельности.
Сейчас решается вопрос об объявлении еще трем участникам группировки подозрений в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной организованной группой и из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.
Будь ласка, зачекайте...
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