Турция планирует покупать в Украине двигатели для новых боевых вертолетов

Турецкая компания Turkish Aerospace Industries планирует закупать двигатели для ее вертолетов Atak-II в Украине.

Об этом заявил гендиректор компании Темель Котиль в эфире турецкого CNN, передает Liga.net.

Глава компании заявил, что турецких альтернатив украинским двигателям не существует, а поставки двигателей из западных стран могли бы оказаться под угрозой из-за "геополитических вызовов", тогда как санкции и эмбарго не повлияют на поставки двигателей из Украины.

Котиль уточнил, что первый ATAK-II с украинским двигателем должен подняться в небо в 2023 году.

T929 ATAK-II – проект турецкого 11-тонного вертолета для вооруженных сил страны. Его разрабатывают компании SSB и TAI с 2019 года. Он способен нести на себе 1500 кг боеприпасов. Имеет два газотурбинных двигателя общей мощностью 2500 л.с.