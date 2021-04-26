Окружение Путина застроит 120 гектаров заповедной земли в оккупированном Крыму

Российское Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) застраивает 119 гектаров побережья на мысе Меганом в оккупированном Крыму, для чего эту территорию лишили природоохранного статуса.

Для этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил передать в аренду на четыре года без торгов десять земельных участков в районе поселка Миндальное и близ Судака, пишет Новая газета.

Под эгидой Росмолодежи при поддержке замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко здесь ведется строительство арт-резиденции молодежного форума "Таврида".

Часть территории, где сейчас ведется строительство арт-резиденции, входила в охранную зону памятника природы полуострова Меганом. Однако после оккупации полуострова земли лишили охранного статуса. Сегодня больше сотни гектаров земли огорожено четырехметровым забором, на котором через каждые три метра висят видеокамеры.

Подрядчиком строительства определено АО "Стройгазмонтаж" близкого друга российского президента Геннадия Тимченко, его стоимость оценивается в 2,8 млрд рублей.

Общая площадь отданного под застройку участка составляет 119,05 га, из которых 6,54 га займут здания, 10,45 га будут заасфальтированы, 25,96 га будут отведены под озеленение.

В том числе, планируют построить 28 жилых корпусов для сотрудников, организаторов, преподавателей и слушателей, спорткомплекс, концертный зал, здания звукозаписи и фотостудии, киностудию, ресторан-корабль, мидийную ферму и центральную площадь с фонтанами. Территория будет недоступна для посторонних.