Мозырский НПЗ сократил выручку за год на 21%

Выручка ОАО "Мозырский НПЗ" в 2020 году составила 6,66 млрд белорусских рублей против 8,41 млрд бел. рублей в 2019 году.

Об этом сообщается в опубликованной компанией финотчетности по нацстандартам, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, выручка предприятия в прошлом году сократилась на 20,8%.

Себестоимость продукции при этом сократилась на 25,3% до 5,93 млрд бел. рублей. В результате валовая прибыль НПЗ составила 966,9 млн бел. рублей, увеличившись на 27,2%.

Прибыль от реализации выросла на 55% - до 729,6 млн бел. рублей. С учетом убытка от инвестиционной и финансовой деятельности на 358,1 млн бел. рублей (рост в 6,9 раза) доналоговая прибыль составила 395,3 млн бел. рублей (рост на 7,9%). Чистая прибыль Мозырского НПЗ равнялась 327,42 млн бел. рублей, что на 11,1% больше, чем в 2019 году.

Как сообщалось, в 2020 году Мозырский НПЗ переработал 8,99 млн тонн нефти против около 9,7 млн тонн в 2019 году и 9,9 млн тонн в 2018 году.

Акционерами Мозырского НПЗ являются правительство Беларуси (42,76% акций), НГК "Славнефть" (42,58%), ОАО "МНПЗ плюс" (12,25%) и физлица (2,41%). Мощности завода по переработке нефти составляют 12 млн тонн в год.

Официальный курс на 26 апреля - 2,57 бел. руб./$1.