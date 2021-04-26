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В Зоне отчуждения ввели в эксплуатацию новое хранилище ядерного топлива

В Зоне отчуждения ввели в эксплуатацию новое хранилище ядерного топлива

Государственная инспекция ядерного регулирования выдала ГСП "Чернобыльская АЭС" лицензию на эксплуатацию нового Хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) стоимостью 450 млн евро.

Выдача лицензии состоялась во время визита президента Владимира Зеленского в Зону отчуждения ЧАЭС, передает пресс-служба главы государства.

"Очень важно, что сегодня получена лицензия на эксплуатацию нового хранилища – другого, современного типа, которое является более технологичным, более безопасным и имеет, что важно, срок эксплуатации до 100 лет", – сказал Зеленский.

По словам президента, реализация этого совместного проекта Украины и ее международных партнеров продолжалась более 10 лет.

Исполняющий обязанности генерального директора Чернобыльской АЭС Валерий Сейда отметил, что лицензия на эксплуатацию ХОЯТ-2 подтверждает, что на этом объекте внедрены современные технологии, которые полностью соответствуют нормативам Украины и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии.

Хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2) предназначено для приема, подготовки к хранению и непосредственного хранения в течение 100 лет отработанных тепловыделяющих сборок Чернобыльской АЭС.

Планируется, что ХОЯТ-2 примет на долгосрочное хранение из старого хранилища ХОЯТ-1 отработанное ядерное топливо в количестве около 22 тыс. топливных сборок. Срок перевозки всего отработанного ядерного топлива – около 10 лет.

Как сообщалось, в декабря 2020 года была завершена активная фаза "горячих испытаний", во время которых в ХОЯТ-2 перевезли 186 отработанных тепловыделяющих сборок.

Работы по строительству ХОЯТ-2 профинансированы с международного счета ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития, донором которого является Украина. Стоимость проекта составляет 448,2 млн евро.

Автор: 

ЧАЕС (171) Чорнобиль (111) ядерне паливо (269) зона відчуження (66)


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Круто. Все ж добудували.
Жаль що із заводом нічого не зрозуміло і дуже жаль що слуги олігархів хотіли жовті води ліквідувати через низьку ефективність.
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26.04.2021 17:49 Відповісти
Ще б поробили для діючих станцій такі сховища. Щоб потім можна було самим переробляти ті стрижні, а не залежати в цьому від інших країн.
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26.04.2021 19:19 Відповісти
что на этом объекте внедрены современные технологии, которые полностью соответствуют нормативам Украины и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии.____________ а показуха так же не истребима как и коррупция... а как же хранилище-могильник радиоактивных отходов в 36 миллионов тон в известковой капсуле под открытым небом?
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26.04.2021 21:32 Відповісти
...мало того, еще очень долго на дороге под открытым небом во всеобщем доступе валялись кучи шлака от выплавки урана...
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26.04.2021 21:39 Відповісти
Это хорошая новость. А их, как известно, последние два года крайне мало.
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27.04.2021 12:10 Відповісти
черти! еще больше загрязнять окружающую среду, а тут Киев не далеко и потом эта грязь будет окружать и если загорится и так тоже загрязняют. фу грязь кругом, куда не глянь! одни мрази во власти! хранилища ядерных отходов - это край гнилости власти по отношению к стране, после такой трагедии, которая там произошла. Там очищать надо все и вывозить и отходы все куда-то в космос запустить, а не ядерную свалку устраивать под Киевом считай. Выродки, как же я их всех ненавижу!
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27.04.2021 13:19 Відповісти
Ура!! Новая ядерная мусорка открылась - торопись , шевелись , все говно сюда вези!!!
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27.04.2021 16:01 Відповісти

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