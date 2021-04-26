В Зоне отчуждения ввели в эксплуатацию новое хранилище ядерного топлива

Государственная инспекция ядерного регулирования выдала ГСП "Чернобыльская АЭС" лицензию на эксплуатацию нового Хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) стоимостью 450 млн евро.

Выдача лицензии состоялась во время визита президента Владимира Зеленского в Зону отчуждения ЧАЭС, передает пресс-служба главы государства.

"Очень важно, что сегодня получена лицензия на эксплуатацию нового хранилища – другого, современного типа, которое является более технологичным, более безопасным и имеет, что важно, срок эксплуатации до 100 лет", – сказал Зеленский.

По словам президента, реализация этого совместного проекта Украины и ее международных партнеров продолжалась более 10 лет.

Исполняющий обязанности генерального директора Чернобыльской АЭС Валерий Сейда отметил, что лицензия на эксплуатацию ХОЯТ-2 подтверждает, что на этом объекте внедрены современные технологии, которые полностью соответствуют нормативам Украины и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии.

Хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2) предназначено для приема, подготовки к хранению и непосредственного хранения в течение 100 лет отработанных тепловыделяющих сборок Чернобыльской АЭС.

Планируется, что ХОЯТ-2 примет на долгосрочное хранение из старого хранилища ХОЯТ-1 отработанное ядерное топливо в количестве около 22 тыс. топливных сборок. Срок перевозки всего отработанного ядерного топлива – около 10 лет.

Как сообщалось, в декабря 2020 года была завершена активная фаза "горячих испытаний", во время которых в ХОЯТ-2 перевезли 186 отработанных тепловыделяющих сборок.

Работы по строительству ХОЯТ-2 профинансированы с международного счета ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития, донором которого является Украина. Стоимость проекта составляет 448,2 млн евро.