Доходы "Укртелекома" от интернета превысили поступления от платы за голосовую связь

Доход "Укртелекома" в январе-марте 2021 года составил 1,8 млрд грн, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. EBITDA составляет 517 млн ​​грн, что на 29% больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорится в сообщении компании.

Частным абонентам предоставлено услуг на более 765 млн грн, бизнес-потребителям - на 353 млн грн.

Доходы от фиксированной телефонии составили 506 млн грн: 340 млн грн - в массовом сегменте и 165 - в корпоративном. Это на 11,9% меньше предыдущего года - сохраняется тенденция уменьшения доходов от голосовых услуг.

Продолжают расти поступления от предоставления услуг интернета и передачи данных. За год они увеличились на 9,4% и в первом квартале 2021 года составили 573 млн грн. В бизнес-сегменте доходы составили более 160 млн грн (на 6,6% больше, чем в первом квартале год назад), среди частных пользователей поступления составили 405 млн грн (выросли на 9% в годовом измерении).

В целом доход от телекоммуникационных услуг в отчетном квартале составляет более 1,2 млрд грн.

Поступления от коммерческой аренды имущества, незадействованного в производственных процессах, увеличились на 25% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составили почти 110 млн грн.

Капитальные инвестиции за первый квартал 2021 составили 113 млн грн.

В то же время на высоком уровне остается задолженность местных бюджетов за предоставленные телекоммуникационные услуги льготным категориям граждан. По состоянию на конец марта она составляет 122 млн грн.

В первом квартале 2021 года "Укртелеком" перечислил более 464 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.