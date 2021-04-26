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Новини Коронавірус і карантин
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Кипр отменит ограничения для вакцинированных туристов с 10 мая

Кипр отменит ограничения для вакцинированных туристов с 10 мая

Кипр с 10 мая отменит все дополнительные требования при въезде для туристов, которые полностью прошли вакцинацию против коронавируса COVID-19.

Об этом заявил министр туризма страны Саввас Пердиос, передает Cyprus News Agency.

"Мы уведомим наших партнеров примерно в 65 странах, что с 10 мая путешественники, которые завершили свою программу вакцинации, смогут прибыть на Кипр без отрицательного теста на COVID и без карантина, даже если они будут контактным лицом (с подтвержденными носителями вируса, – ред.)", – сказал министр.

Как сообщалось, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз летом снимет ограничения на въезд для туристов, привитых вакцинами от коронавируса, утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

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Джерело:  Cyprus News Agency
вакцина (889) карантин (2077) Кіпр (136) туризм (786) туристи (181) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)


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